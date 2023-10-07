Кадыров предложил провести выборы президента всего с одним кандидатом. Им должен стать Путин

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить предстоящие выборы президента России из‑за продолжающейся военной операции. Об этом пишет РИА «Новости».
Кадыров предложил и другую альтернативу: провести выборы с одним кандидатом — Владимиром Путиным. С таким заявлением он выступил в рамках флешмоба, приуроченного к 71-летию президента.
«Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат — Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну», — сказал Кадыров.
Глава Чечни также назвал Путина «самым мудрым политиком и воином». «Он никогда не бросает своих, максимально старается сохранить команду», — добавил он.
В России президентские выборы пройдут в 2024 году. Совет Федерации примет решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.