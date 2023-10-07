Сериал «Викинги: Вальхалла» закроют после третьего сезона

Третий сезон сериала «Викинги: Вальхалла» станет последним. Об этом сообщает издание IGN со ссылкой на шоураннера Джеба Стюарта.
«Я так благодарен за то, что у меня было три сезона, чтобы рассказать истории Лейфа, Харальда и Фрейдис. Я с самого начала знал, что хочу показать эволюцию того, как три самых известных викинга стали теми иконами, которых мы знаем сегодня», — сказал он.
Шоураннер подчеркнул, что в случае с реальными историческими личностями всегда есть больше аспектов их жизни, которые можно исследовать, но с точки зрения сюжета логично завершить путешествие героев на третьем сезоне.
Сериал рассказывает о событиях, разворачивающихся в начале XI века, более чем через сто лет после окончания сюжета «Викингов», выходивших на телеканале History с 2013 по 2020 год. Премьера третьего сезона «Вальхаллы» состоится на Netflix в 2024 году.
Главные роли в проекте исполняют Сэм Корлетт, Фрида Густавссон, Лео Сутер, Брэдли Фригард, Йоханнес Хейкур Йоханнессон, Дэвид Оукс, Лаура Берлин и Каролина Хендерсон.