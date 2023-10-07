Сериал «Викинги: Вальхалла» закроют после третьего сезона

«Я так благодарен за то, что у меня было три сезона, чтобы рассказать истории Лейфа, Харальда и Фрейдис. Я с самого начала знал, что хочу показать эволюцию того, как три самых известных викинга стали теми иконами, которых мы знаем сегодня», — сказал он.