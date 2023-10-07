«Синяки, порезы и потеря себя»: девушка обвинила экс-менеджера Хаски в насилии. Он вину отрицает

«Он берет шнур от телевизора и начинает ******* [фигарить] меня по ногам. <…> Конфликт продолжается, и он хватается за нож. И он с этим ножом подбегает ко мне и говорит, что, если я сейчас не отвечу на его вопрос, он себя порежет. И это будет моя вина», — сказала она, подчеркивая, что он также уговаривал ее дать ему по лицу.