«Синяки, порезы и потеря себя»: девушка обвинила экс-менеджера Хаски в насилии. Он вину отрицает

Бывшая девушка Маленького Буддиста (экс-менеджера Хаски) Анастасия Михайлова опубликовала тред, в котором обвинила артиста в физическом и моральном насилии. Подробнее об этом она рассказала в подкасте Светланы Дейдример.
«Все начиналось, безусловно, как в сказке. Цветы, поцелуи, я лучше всех на свете. Закончилось все синяками, порезами, а главное полной потерей себя. Было все. *********** [разломанная] хата, проверки телефонов и моих переписок. От меня отвернулись близкие — мне было страшно этим с кем‑то делиться и рассказывать правду о том, как и в чем я живу», — написала в своих соцсетях девушка (авторская орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).
В подкасте Михайлова рассказала, что отношения с Маленьким Буддистом (настоящее имя Руслан Хартаев) начались в июле 2021 года. По ее словам, артист применил к ней силу во время очередного конфликта на ревностной почве. Девушка рассказала, что на эмоциях во время ссоры пнула игровую приставку артиста, из‑за чего, как она утверждает, он пришел в ярость.
«Он берет шнур от телевизора и начинает ******* [фигарить] меня по ногам. <…> Конфликт продолжается, и он хватается за нож. И он с этим ножом подбегает ко мне и говорит, что, если я сейчас не отвечу на его вопрос, он себя порежет. И это будет моя вина», — сказала она, подчеркивая, что он также уговаривал ее дать ему по лицу.
По словам девушки, это был не единичный случай. Следы побоев Михайлова выложила в своих соцсетях. В них также можно найти скрины переписок с агрессивными высказываниями Руслана.
По словам Михайловой, она обращалась за помощью в центр домашнего насилия, где ей назначили очную встречу. Однако, как утверждает девушка, выйти из квартиры она не смогла «по причине получения по ***** [лицу]».
«Мне сложно описать, через что я прошла за эти полтора года, как я выбиралась из депрессии и как мне дался этот год чистоты и работы над собой», — написала Анастасия. По словам девушки, подкаст с ее участием вышел только сейчас, потому что теперь она психически и физически здорова и ничего не боится.
«Афиша Daily» запросила комментарий у Маленького Буддиста. Он заявил, что все эти обвинения сфабрикованы, и он «ни разу не применял к девушке физического насилия».
По словам артиста, Михайлова «почти после каждой ссоры закрывалась в туалете и причиняла себе разного рода увечья». Маленький Буддист также утверждает, что некоторое время назад девушка уже пыталась обвинить его в подобном, «но когда поняла, что плохо подготовилась, все быстро свернулось».