Реклама
Новости

Кристоф Вальц снимется в фильме «Франкенштейн» Гильермо дель Торо

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:04

Австрийский актер Кристоф Вальц, известный по фильмам «Бесславные ублюдки» и «Бюро магических услуг», снимется в картине Гильермо дель Торо «Франкенштейн». Об этом сообщил Collider.

Съемки проекта начнутся в феврале 2024 года. По словам дель Торо, он ждал возможности снять этот фильм на протяжении 50 лет «с тех пор, как увидел первого „Франкенштейна“».

В актерский ансамбль картины войдут, помимо Вальца, Эндрю Гарфилд, Миа Гот и Оскар Айзек. В основу ленты, которую дель Торо задумывал с 2010 года, ляжет классический роман XIX века, написанный Мэри Шелли.

«На меня снизошло озарение, и, по сути, это фильм, который потребовал большого роста и множества инструментов, которых у меня не было 10 лет назад», — рассказал дель Торо.

Кинематографист признался, что только теперь чувствует себя «достаточно отважным или сумасшедшим», чтобы взяться за экранизацию книги Шелли.

Фильм выйдет на стриминговой платформе Netflix — там же, где состоялся релиз предыдущей картины дель Торо «Пиноккио». Сервис пока никак не прокомментировал новость об актерском составе «Франкенштейна».

Подробности по теме
7 исторических прототипов Франкенштейна
расскажите друзьям
теги
Netflix
люди
Гильермо дель ТороКристоф ВальцМэри ШеллиЭндрю ГарфилдОскар Айзек
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»