Кристоф Вальц снимется в фильме «Франкенштейн» Гильермо дель Торо

Австрийский актер Кристоф Вальц, известный по фильмам «Бесславные ублюдки» и «Бюро магических услуг», снимется в картине Гильермо дель Торо «Франкенштейн». Об этом сообщил Collider.
Съемки проекта начнутся в феврале 2024 года. По словам дель Торо, он ждал возможности снять этот фильм на протяжении 50 лет «с тех пор, как увидел первого „Франкенштейна“».
В актерский ансамбль картины войдут, помимо Вальца, Эндрю Гарфилд, Миа Гот и Оскар Айзек. В основу ленты, которую дель Торо задумывал с 2010 года, ляжет классический роман XIX века, написанный Мэри Шелли.
«На меня снизошло озарение, и, по сути, это фильм, который потребовал большого роста и множества инструментов, которых у меня не было 10 лет назад», — рассказал дель Торо.
Кинематографист признался, что только теперь чувствует себя «достаточно отважным или сумасшедшим», чтобы взяться за экранизацию книги Шелли.
Фильм выйдет на стриминговой платформе Netflix — там же, где состоялся релиз предыдущей картины дель Торо «Пиноккио». Сервис пока никак не прокомментировал новость об актерском составе «Франкенштейна».