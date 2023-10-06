Россиянам в СИЗО разрешили читать электронные книги

Российским гражданам, находящимся в следственных изоляторах (СИЗО), разрешили читать электронные книги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра юстиции Всеволода Вуколова.
«У нас есть закон, по которому мы имеем право разрешить только пользоваться возможностью покупки этих книг [бумажных] в магазине», — сказал он.
Речь идет о книгах, которые можно покупать в магазинах учреждений ФСИН. Однако если есть такая техническая возможность, россиянам в СИЗО могут выдавать планшеты, чтобы закачивать в них книги и материалы уголовного дела.
«Мы в ПВР (правила внутреннего распорядка — Прим. ред.) разрешили возможность закачивать [электронные] книги в электронные планшеты, не связанные с интернетом», — добавил Вуколов.
По его словам, в исправительных учреждениях также были внедрены электронные терминалы для жалоб и записей к врачу.