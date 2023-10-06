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Россия разрешит украинцам въезжать из третьих стран только через два пункта пропуска

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:01

Власти России введут ограничения по въезду из третьих стран для граждан Украины. Им разрешат прибывать в страну только через два пункта пропуска, сообщил ТАСС.

С полуночи 16 октября украинцы смогут въехать в Россию либо через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области, или через московский аэропорт Шереметьево.

В российском правительстве отметили, что особый порядок въезда вводится временно для обеспечения безопасности россиян «в сложившихся геополитических условиях».

Новые правила коснутся всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также детей до 14 лет, которых сопровождает законный представитель, опекун или попечитель — гражданин иностранного государства.

Украинские дети в сопровождении россиян будут освобождены от особого порядка въезда. Кроме того, новый режим не коснется украинцев, находящихся в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

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теги
Аэропорт ШереметьевоПравительство РФ
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