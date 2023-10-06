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«Она идет»: вышел новый тизер «Падения дома Ашеров» от Netflix

Виктория Шанина
Сегодня в 20:26

Стриминговая платформа Netflix поделилась новым тизером мини-сериала «Падение дома Ашеров». Премьера шоу о пугающем сверхъестественном состоится уже 12 октября.

В ролике показаны развешанные на стенах мрачного и таинственного дома портреты персонажей этой истории, с рам которых стекает кровь. А в описании к нему Netflix оставил устрашающую надпись: «Она идет».

«Падение дома Ашеров» — это адаптация рассказа Эдгара Аллана о главах корпорации Fortunato Pharmaceuticals Родерике и Мэдилейн Ашер, чьи наследники начинают умирать от рук таинственной женщины.

Действие сериала развернется в современности, хотя и будет основано на рассказах классика американской литературы XIX века. В «Падении дома Ашеров» будет восемь эпизодов.

Режиссером половины эпизодов шоу выступил Майк Флэнаган («Призраки дома на холме»), а оставшиеся четыре — Майкл Фимоньяри, который выступал оператором в проектах Флэнагана «Доктор Сон», «Призрак дома на холме» и «Полуночная месса».

В «Падении дома Ашеров» снялись Карла Гуджино («Призрак дома на холме»), Фрэнк Ланджелла («Фрост против Никсона», «Шучу»), Марк Хэмилл («Звездные войны»), Мэри МакДоннелл («Звездный крейсер Галактика») и Карл Ламбли («Сокол и Зимний Солдат», «Доктор Сон»).

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