В Иерусалиме турист посчитал древнеримские статуи богохульными и разбил их

В Иерусалиме арестовали 40-летнего туриста из США за то, что он разбил древнеримские статуи в музее, посчитав их «богохульными» и «противоречащими Торе». Об этом сообщил Daily Mail.
Мужчина уничтожил артефакты, датируемые 2 веком нашей эры, в Музее Израиля. Американец сбросил фигуры с пьедесталов. Одна статуя разбилась на несколько частей, а у другой откололась голова.
Охранники музея задержали вандала еще до прибытия полиции. Правоохранители предполагают, что турист мог разбить статуи при помощи палки, которую пронес в музей.
Полицейские намерены ходатайствовать об отказе в освобождении мужчины под залог. Пострадавшие статуи же уже передали реставраторам.
«Одна статуя представляет собой мраморной изображение богини Афины, которое было найдено при раскопках в Бейт-Шеане в 1960-х годах. Второе изображало мифологическое существо Грифона, который был символом божественности в эпоху римского язычества и был найден в Негеве», — рассказал глава израильского Управления древностей Эли Эскусидо.
Он назвал инцидент «шокирующим случаем уничтожения культурного наследия», а преступника — «религиозным экстремистом».