Instagram* тестирует функцию публикаций сторис для нескольких видов «близких друзей»

В Instagram* может появиться возможность создавать сторис на разные аудитории — функция уже тестируется. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети сообщил ее гендиректор Адам Моссери, пишет Engadget.
Речь идет о модернизации опции «близкие друзья», с помощью которой юзеры могут добавить ограниченный круг лиц в список тех, кто может просматривать их сторис. Таких списков может стать несколько.
Предполагается, что можно будет показывать отдельные сторис, например, коллегам с работы, друзьям или родственникам.
«Это позволит делиться сторис с небольшими группами людей и даст больше контроля над тем, кто может видеть ваши истории. Как человек, который часто использует [функцию] „близкие друзья“, я очень рад возможности создавать дополнительные списки для людей в моей жизни», — сказал Моссери.
Однако Engadget отмечает, что функция работает пока только в экспериментальном формате. Никаких гарантий, что она станет доступна широкой аудитории, нет.
*Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.