Instagram* тестирует функцию публикаций сторис для нескольких видов «близких друзей»

«Это позволит делиться сторис с небольшими группами людей и даст больше контроля над тем, кто может видеть ваши истории. Как человек, который часто использует [функцию] „близкие друзья“, я очень рад возможности создавать дополнительные списки для людей в моей жизни», — сказал Моссери.