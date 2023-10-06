В России ежегодно становятся матерями 11 000 несовершеннолетних

Рождаемость среди подростков начала снижаться в России в 90-е годы в связи с «контрацептивной революцией», которая в западных странах стартовала еще в 60–70-х. Также на снижение подростковых беременностей повлиял доступ к интернету и смартфонам в 2010-х годах, рассказал демограф Алексей Ракша.