В России ежегодно становятся матерями 11 000 несовершеннолетних

В России ежегодно около 11 000 несовершеннолетних девушек становятся матерями, а еще 3000 делают аборт. Об этом сообщил проект «Если быть точным», исследующий открытые данные по социальным проблемам.
Он выяснил, что по сравнению с другими странами уровень рождаемости среди девушек младше 18 лет остается высоким, хотя показатели и уменьшились за последние десятилетия. В 2021 году забеременели 14 000 подростков, по данным Росстата.
Большинство случаев приходится на девушек 16–17 лет, однако беременных 14–15-летних девочек — сотни. Кроме того, 37 раз за 2021 год беременность обнаруживали у девочек 12–13 лет.
5 детей родились у 14-летних школьниц, которые становятся матерями уже во второй раз. Одна 15-летняя девочка родила даже третьего ребенка. При этом в среднем россиянки рожают первенца в 26 лет.
Больше всего несовершеннолетних матерей оказалось в Тыве, Забайкальском крае и Еврейской автономной области. Там выявили 13, 12,5 и 12 рождений на 1000 девушек 15–17 лет соответственно.
«Это регионы, которые объединяет низкий уровень жизни и низкая урбанизация. В них большая доля малоимущих семей с детьми, высокий уровень преступности, выражены проблемы, связанные с алкоголем и наркотиками», — отметили авторы публикации.
Они подчеркнули, что ранняя беременность опасна: у девушек, ставших матерями в 15–19 лет, риск эклампсии, послеродового эндометрита и системных инфекций, развития депрессии и тревожного расстройства выше.
Рождаемость среди подростков начала снижаться в России в 90-е годы в связи с «контрацептивной революцией», которая в западных странах стартовала еще в 60–70-х. Также на снижение подростковых беременностей повлиял доступ к интернету и смартфонам в 2010-х годах, рассказал демограф Алексей Ракша.
Тем не менее несовершеннолетним по-прежнему не хватает информации о сексуальной безопасности и здоровье.
«Больше 50% подростков хотели бы узнать о современных методах контрацепции, примерно столько же — о ЗППП, трети не хватает информации даже об интимной гигиене», — отметила научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья ВШЭ Елена Чурилова.