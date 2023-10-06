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Умер режиссер дубляжа «Гарри Поттера» и «Пианиста» Вячеслав Максаков

Виктория Шанина
Сегодня в 18:29

В возрасте 76 лет умер российский режиссер дубляжа фильмов Вячеслав Максаков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Гильдию кинорежиссеров России.

Максаков скончался 5 октября. Причину смерти в гильдии не озвучили.

Вячеслав Максаков родился 27 сентября 1947 года в Москве. Там же он окончил режиссерский факультет ВГИКа в мастерской Льва Кулешова в 1973 году.

За свою карьеру он успел поработать режиссером и ассистентом постановщика, актером эпизодических ролей в фильмах Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Сибирский цирюльник», сценаристом.

В роли режиссера дубляжа Максаков работал над фильмами «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Мальчишник в Вегасе», «Пианист», «Догма», «Кокаин», «Запах женщины», «Мемуары гейши», «Ван Хельсинг», «Евротур». Всего с его помощью было озвучено более 100 зарубежных картин.

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