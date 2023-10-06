Умер режиссер дубляжа «Гарри Поттера» и «Пианиста» Вячеслав Максаков

В роли режиссера дубляжа Максаков работал над фильмами «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Мальчишник в Вегасе», «Пианист», «Догма», «Кокаин», «Запах женщины», «Мемуары гейши», «Ван Хельсинг», «Евротур». Всего с его помощью было озвучено более 100 зарубежных картин.