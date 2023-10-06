Во время финала Кубка России по парашютному спорту погиб опытный спортсмен

«Он неправильно заход построил изначально: низко слишком — и там не вытянул на сроки управления. Попытался до конца доработать, но этого не нужно было делать. Потеря эта скорбна. Парашютисты как семья живут, поэтому для всего парашютного мира это траур», — сказал Сулиманов.