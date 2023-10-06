Во время финала Кубка России по парашютному спорту погиб опытный спортсмен

Парашютист, мастер спорта РФ Дмитрий Беляев погиб во время проведения финала Кубка России по парашютному спорту в дисциплине «купольное пилотирование», который проходил в Чечне. Об этом сообщил центр воздушной подготовки Goodsky.
Трагедия произошла на этапе пилотирования высокоскоростного парашюта. По предварительным данным, Беляев совершил ошибку, когда заходил на приземление. Он не рассчитал высоту выполнения маневра и на повышенной скорости столкнулся с поверхностью воды.
«На площадке находились службы спасения, включая мобильный пункт медицины катастроф. Медицинские работники боролись за жизнь Дмитрия с первых минут столкновения, на месте были проведены реанимационные мероприятия. Врачам не удалось спасти жизнь спортсмена», — заявили в Goodsky.
Директор Кубка России по парашютному спорту Басани Сулиманов рассказал изданию «Подъем», что Беляев был опытным спортсменом, однако «это экстремальный вид спорта» и «ошибки бывают у всех».
«Он неправильно заход построил изначально: низко слишком — и там не вытянул на сроки управления. Попытался до конца доработать, но этого не нужно было делать. Потеря эта скорбна. Парашютисты как семья живут, поэтому для всего парашютного мира это траур», — сказал Сулиманов.
За свою спортивную карьеру 45-летний Дмитрий Беляев прыгнул с парашютом 3700 раз. Он был членом сборной команды Российской Федерации по парашютному спорту.