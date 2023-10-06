Умер актер из «Джанго освобожденного» и «Омерзительной восьмерки» Кит Джефферсон

Джефферсон дебютировал в кино в фильме «Парни побоку» 1995 года. Наиболее известен он сотрудничеством с режиссером Квентином Тарантино. Актер сыграл Паджи Ральфа в его фильме «Джанго освобожденный», Чарли в «Омерзительной восьмерке» и сухопутного пирата Пита в «Однажды… в Голливуде».