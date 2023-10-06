Умер актер из «Джанго освобожденного» и «Омерзительной восьмерки» Кит Джефферсон

В возрасте 53 лет скончался американский актер Кит Джефферсон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его представительницу Николь Сент-Джон. В августе актер рассказал, что у него обнаружили рак.
Кит Джефферсон родился в 1970 году в Хьюстоне, штат Техас. Он получил степень бакалавра искусств в области музыкального театра в Международном университете США в Сан-Диего и степень магистра актерского мастерства в Аризонском университете.
Джефферсон дебютировал в кино в фильме «Парни побоку» 1995 года. Наиболее известен он сотрудничеством с режиссером Квентином Тарантино. Актер сыграл Паджи Ральфа в его фильме «Джанго освобожденный», Чарли в «Омерзительной восьмерке» и сухопутного пирата Пита в «Однажды… в Голливуде».
Близким другом Джефферсона был актер Джейми Фокс, с которым он познакомился во время учебы в колледже Сан-Диего. Недавно они вместе работали в фильмах «Похороны» и «Дневная смена».