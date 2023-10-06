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Умер актер из «Джанго освобожденного» и «Омерзительной восьмерки» Кит Джефферсон

Семён Гудошников
Сегодня в 15:28

В возрасте 53 лет скончался американский актер Кит Джефферсон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его представительницу Николь Сент-Джон. В августе актер рассказал, что у него обнаружили рак.

Кит Джефферсон родился в 1970 году в Хьюстоне, штат Техас. Он получил степень бакалавра искусств в области музыкального театра в Международном университете США в Сан-Диего и степень магистра актерского мастерства в Аризонском университете.

Джефферсон дебютировал в кино в фильме «Парни побоку» 1995 года. Наиболее известен он сотрудничеством с режиссером Квентином Тарантино. Актер сыграл Паджи Ральфа в его фильме «Джанго освобожденный», Чарли в «Омерзительной восьмерке» и сухопутного пирата Пита в «Однажды… в Голливуде».

Близким другом Джефферсона был актер Джейми Фокс, с которым он познакомился во время учебы в колледже Сан-Диего. Недавно они вместе работали в фильмах «Похороны» и «Дневная смена».

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