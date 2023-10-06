Шоураннера «Ганнибала» и «Американских богов» обвинили в харассменте

По словам обвинителя, в августе 2021 года, примерно через четыре недели после того, как он пожаловался на Фуллера, его уволили из проекта. Уайнман утверждает, что исполнительные продюсеры «Квир-страха» проигнорировали его жалобы, заявив, что Фуллер — «это деньги», а потому его нельзя беспокоить.