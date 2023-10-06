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Шоураннера «Ганнибала» и «Американских богов» обвинили в харассменте

Семён Гудошников
Сегодня в 13:11

Режиссер Сэм Уайнман подал в суд на шоураннера сериалов «Ганнибал» и «Американские боги» Брайана Фуллера, обвинив его в сексуализированных домогательствах. Об этом пишут Deadline и Variety.

Уайнман и Фуллер — оба гомосексуалы, они вместе работали над документальным сериалом «Квир-страх: История квир-ужасов» 2022 года.

По словам истца, шоураннер на съемках непотребно шутил, постоянно упоминал о мастурбации, издевался и создавал враждебную атмосферу. Уайнман говорит, что Фуллер неоднократно хватал его сзади, делая вид, что хочет сломать ему спину, а в это время прижимался пенисом к его ягодицам.

По словам обвинителя, в августе 2021 года, примерно через четыре недели после того, как он пожаловался на Фуллера, его уволили из проекта. Уайнман утверждает, что исполнительные продюсеры «Квир-страха» проигнорировали его жалобы, заявив, что Фуллер — «это деньги», а потому его нельзя беспокоить.

Адвокат Фуллера назвал обвинения в адрес его подзащитного «вымышленными» и «абсолютной чушью». По его словам, Уайнмана уволили из проекта за «крайнюю некомпетентность». Защита Фуллера готовит встречный иск о клевете.

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Брайан Фуллер
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