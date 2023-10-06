Шоураннера «Ганнибала» и «Американских богов» обвинили в харассменте

Режиссер Сэм Уайнман подал в суд на шоураннера сериалов «Ганнибал» и «Американские боги» Брайана Фуллера, обвинив его в сексуализированных домогательствах. Об этом пишут Deadline и Variety.
Уайнман и Фуллер — оба гомосексуалы, они вместе работали над документальным сериалом «Квир-страх: История квир-ужасов» 2022 года.
По словам истца, шоураннер на съемках непотребно шутил, постоянно упоминал о мастурбации, издевался и создавал враждебную атмосферу. Уайнман говорит, что Фуллер неоднократно хватал его сзади, делая вид, что хочет сломать ему спину, а в это время прижимался пенисом к его ягодицам.
По словам обвинителя, в августе 2021 года, примерно через четыре недели после того, как он пожаловался на Фуллера, его уволили из проекта. Уайнман утверждает, что исполнительные продюсеры «Квир-страха» проигнорировали его жалобы, заявив, что Фуллер — «это деньги», а потому его нельзя беспокоить.
Адвокат Фуллера назвал обвинения в адрес его подзащитного «вымышленными» и «абсолютной чушью». По его словам, Уайнмана уволили из проекта за «крайнюю некомпетентность». Защита Фуллера готовит встречный иск о клевете.