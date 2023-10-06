Пытавшийся убить Елизавету II из арбалета получил 9 лет. Часть срока он проведет в психбольнице

Семье и друзьям мужчина, предки которого были сикхами, отправил видео в WhatsApp, в котором назвал себя «ситхом» «Дартом Чайлус» и извинился за то, что планировал совершить. В ролике Джасавант заявил, что жаждет мести за резню в Армитсаре в 1919 году, когда британцы открыли огонь по тысячам индийцев, убив 1500 человек.