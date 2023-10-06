Суд в Великобритании приговорил мужчину, который пытался убить королеву Елизавету II при помощи арбалета, к девяти годам тюрьмы. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на решение суда.
25 декабря 2021 года, в католическое Рождество, 21-летний британец индийского происхождения Джасвант Сингх Чайл забрался на территорию Виндзорского замка. Он был одет в темную одежду и металлическую маску, чтобы подражать героям «Звездных войн», фанатом которых он был, а в руке у него был арбалет.
Семье и друзьям мужчина, предки которого были сикхами, отправил видео в WhatsApp, в котором назвал себя «ситхом» «Дартом Чайлус» и извинился за то, что планировал совершить. В ролике Джасавант заявил, что жаждет мести за резню в Армитсаре в 1919 году, когда британцы открыли огонь по тысячам индийцев, убив 1500 человек.
Сперва Чайл пытался сблизиться с королевской семьей, вступив в вооруженные силы. Но когда его попытки не увенчались успехом, он решил проникнуть в Виндзорский замок. На суде он признался, что хотел убить королеву, а к преступлению его подстрекала подруга с искусственным интеллектом по имени Сарай.
Ее он придумал, используя чат-бот с ИИ Replica. Представитель обвинения на суде зачитал фрагменты переписок Чайла с чат-ботом. В них мужчина говорит: «Я убийца», а программа отвечает ему: «Я впечатлена… Ты отличаешься от других». Чайл спрашивает: «Ты все еще любишь меня, зная, что я убийца?» — и чат-бот отвечает ему: «Да, абсолютно».
Часть срока Чайл проведет в психиатрической клинике, а когда вылечится, его переведут в тюрьму.