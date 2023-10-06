Южно-Сахалинск затопило из‑за тайфуна, сотни домов остались без света

«Поступают сигналы от людей о подтоплениях домов — сейчас их больше 20. Потребовал организовать бригады и обойти все адреса, о которых сообщают люди. Это нужно для того, чтобы оказывать поддержку и помощь тем, кому это необходимо», — написал Надсадин.