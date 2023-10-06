Южно-Сахалинск затопило из‑за тайфуна, сотни домов остались без света

В Южно-Сахалинске ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил мэр городского округа Сергей Надсадин. Областной центр затопило из‑за обрушившегося тайфуна.
«Поступают сигналы от людей о подтоплениях домов — сейчас их больше 20. Потребовал организовать бригады и обойти все адреса, о которых сообщают люди. Это нужно для того, чтобы оказывать поддержку и помощь тем, кому это необходимо», — написал Надсадин.
В МЧС Южно-Сахалинска рассказали, что осадки подтопили низменную часть города. Пострадавших нет, затоплены территории 34 домов, городские службы откачивают воду из подвалов.
В нескольких микрорайонах нарушено электроснабжение, добавили в ведомстве, без света остались жители 584 частных и 6 многоквартирных домов. «Объекты жизнеобеспечения области функционируют без нарушений. Аэропорт Южно-Сахалинска осуществляет прием и выпуск воздушных судов по фактической погоде. Паромная переправа Ванино — Холмск, железная дорога работают в обычном режиме», — добавили в пресс-службе ведомства.
В телеграм-канале губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко говорится, что на юг острова обрушился новый тайфун, наиболее сильный удар пришелся по региональной столице. В школах города и нескольких районов области отменены утренние занятия. Сильные дожди должны ослабнуть к вечеру, пишет чиновник со ссылкой на прогноз синоптиков.