Вышел тизер нового «Тома и Джерри». Знакомые нам персонажи окажутся в Сингапуре

На ютуб-канале Cartoon Network Asia появился тизер мультсериала «Том и Джерри в Сингапуре». Это анимационная картина об уже знакомых нам персонажах, но в обновленных реалиях.
Местом действия станет Сингапур. Судя по ролику, Том и Джерри познакомятся с экзотическими фруктами, новым мегаполисом и местной культурой.
Рисовка ленты тоже немного изменится и станет ближе к стилю аниме. За сюжет и дизайн мультфильма отвечали сингапурские студии Robot Playground Media и Chips and Toon, а индийская Aum Animation Studios создавала анимацию.
«Этот сериал возвращает культовую музыку и классический анимационный стиль эпохи Hanna-Barbera 1950-х годов, но с современной сингапурской ноткой», — говорит глава отдела детского контента Warner Bros Discovery в Юго-Восточной Азии Кристофер Хо.
Премьера «Тома и Джерри в Сингапуре» запланирована на 21 октября. Новые серии будут выходить на HBO Go.