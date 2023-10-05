Реклама
Новости

Вышел тизер нового «Тома и Джерри». Знакомые нам персонажи окажутся в Сингапуре

Виктория Шанина
Сегодня в 21:26

На ютуб-канале Cartoon Network Asia появился тизер мультсериала «Том и Джерри в Сингапуре». Это анимационная картина об уже знакомых нам персонажах, но в обновленных реалиях.

Местом действия станет Сингапур. Судя по ролику, Том и Джерри познакомятся с экзотическими фруктами, новым мегаполисом и местной культурой.

Рисовка ленты тоже немного изменится и станет ближе к стилю аниме. За сюжет и дизайн мультфильма отвечали сингапурские студии Robot Playground Media и Chips and Toon, а индийская Aum Animation Studios создавала анимацию.

«Этот сериал возвращает культовую музыку и классический анимационный стиль эпохи Hanna-Barbera 1950-х годов, но с современной сингапурской ноткой», — говорит глава отдела детского контента Warner Bros Discovery в Юго-Восточной Азии Кристофер Хо.

Премьера «Тома и Джерри в Сингапуре» запланирована на 21 октября. Новые серии будут выходить на HBO Go.

расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»