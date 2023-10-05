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МВД Украины сообщило о 50 погибших от удара по селу в Харьковской области

Семён Гудошников
Сегодня в 19:28

В результате удара по селу Гроза в Купянском районе Харьковской области погибли 50 человек. Об этом пишет РБК со ссылкой на МВД Украины.

По словам главы областной администрации Олега Синегубова, удар произошел в 13.15 по местному времени (совпадает с московским). Повреждены кафе и магазин, уточнил он.

В украинском МВД отметили, что в кафе проходили поминки по одному из местных жителей, поэтому там было много людей. Генеральная прокуратура начала досудебное расследование. В ведомстве рассказали о семи раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в ударе Россию. Российское Минобороны неоднократно утверждало, что наносит удары исключительно по военным и энергетическим объектам.

В группировке российских войск «Запад» заявили, что на Купянском направлении нанесено огневое поражение бригадам ВСУ.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, в селе Гроза проживали 330 человек.

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Олег СинегубовВладимир ЗеленскийИгорь Клименко
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