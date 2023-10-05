По игре Cyberpunk 2077 снимут полнометражный фильм

По вселенной видеоигры Cyberpunk 2077 снимут художественный фильм. Об этом разработчик игры CD Project RED сообщил в своем аккаунте в X (бывший Twitter).
Для создания ленты компания объединилась с продюсерской студией Anonymous Content. Она работала, например, над сериалами «Настоящий детектив» и «Мистер Робот», а также фильмом «Выживший».
Киноадаптация Cyberpunk 2077 будет снята в жанре игрового кино. Других подробностей о проекте пока нет.
Оригинальная игра Cyberpunk 2077 вышла под конец 2020 года. Действие разворачивается в футуристичном городе Найт-Сити, в котором у игрока есть полная свобода действий.
Одного из ключевых героев озвучил Киану Ривз, персонаж был смоделирован по движениям и мимике актера и был на него очень похож внешне. Ривз выступил в роли рокера с кибернетической серебряной рукой, который помогает главному герою выжить.