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По игре Cyberpunk 2077 снимут полнометражный фильм

Виктория Шанина
Сегодня в 19:13

По вселенной видеоигры Cyberpunk 2077 снимут художественный фильм. Об этом разработчик игры CD Project RED сообщил в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

Для создания ленты компания объединилась с продюсерской студией Anonymous Content. Она работала, например, над сериалами «Настоящий детектив» и «Мистер Робот», а также фильмом «Выживший».

Киноадаптация Cyberpunk 2077 будет снята в жанре игрового кино. Других подробностей о проекте пока нет.

Оригинальная игра Cyberpunk 2077 вышла под конец 2020 года. Действие разворачивается в футуристичном городе Найт-Сити, в котором у игрока есть полная свобода действий.

Одного из ключевых героев озвучил Киану Ривз, персонаж был смоделирован по движениям и мимике актера и был на него очень похож внешне. Ривз выступил в роли рокера с кибернетической серебряной рукой, который помогает главному герою выжить.

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Киану Ривз
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