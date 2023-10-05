Школу в Петербурге назвали в честь участника военной операции

С начала военной операции на Украине в России неоднократно давали улицам и школам имена участников боевых действий. В сентябре две улицы в Тюмени назвали в честь военных, недавно в Курильске школа получила имя участника спецоперации. А в Крыму именами воевавших на Украине названы уже 32 улицы.