Школу в Петербурге назвали в честь участника военной операции

Школе № 404 Колпинского района Петербурга присвоят имя выпускника Максима Смирнова, погибшего в ходе военной операции на Украине. К такому решению пришли в городской топонимической комиссии, говорится на сайте Смольного.
21-летний десантник Максим Смирнов погиб на Украине спустя месяц после ввода российских войск. 10 апреля 2022 года его похоронили в Петербурге, посмертно военного наградили орденом Мужества.
На заседании топонимической комиссии 4 октября новые названия получили улицы, скверы, сады и школы. К примеру, Безымянную улицу в Парголово переименовали в Ново-Успенское шоссе, сквер, который появится в Петроградском районе, получит имя татарского просветителя Атауллы Баязитова, а сквер на улице Савушкина будет называться Каменный Нос (в честь местного поселения петровских времен). Еще одна школа — СОШ № 146 Калининского района — получила имя татарского поэта Мусы Джалиля.