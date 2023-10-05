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Школу в Петербурге назвали в честь участника военной операции

Семён Гудошников
Сегодня в 18:11

Школе № 404 Колпинского района Петербурга присвоят имя выпускника Максима Смирнова, погибшего в ходе военной операции на Украине. К такому решению пришли в городской топонимической комиссии, говорится на сайте Смольного.

21-летний десантник Максим Смирнов погиб на Украине спустя месяц после ввода российских войск. 10 апреля 2022 года его похоронили в Петербурге, посмертно военного наградили орденом Мужества.

На заседании топонимической комиссии 4 октября новые названия получили улицы, скверы, сады и школы. К примеру, Безымянную улицу в Парголово переименовали в Ново-Успенское шоссе, сквер, который появится в Петроградском районе, получит имя татарского просветителя Атауллы Баязитова, а сквер на улице Савушкина будет называться Каменный Нос (в честь местного поселения петровских времен). Еще одна школа — СОШ № 146 Калининского района — получила имя татарского поэта Мусы Джалиля.

С начала военной операции на Украине в России неоднократно давали улицам и школам имена участников боевых действий. В сентябре две улицы в Тюмени назвали в честь военных, недавно в Курильске школа получила имя участника спецоперации. А в Крыму именами воевавших на Украине названы уже 32 улицы.

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Максим СмирновМуса Джалиль
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