Google показал функцию редактирования неудачных фото (например, с закрытыми глазами) с помощью ИИ

Вместе с этим владельцы Pixel 8 смогут попробовать функцию Magic Editor («Волшебный редактор»), которая позволяет заполнять фон и перемещать объекты и тоже работает на базе ИИ. Нужно коснуться или обвести объект, а затем сдвинуть или изменить его размер. Magic Editor находится на ранней стадии разработки, поэтому некоторые результаты могут не соответствовать ожиданиям.