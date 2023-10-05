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Google показал функцию редактирования неудачных фото (например, с закрытыми глазами) с помощью ИИ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:19

Google объявила о новых функциях на базе искусственного интеллекта для новых телефонов из линейки Pixel 8. Среди них оказалась Best Take («Лучший кадр»), который объединяет несколько снимков для создания самого удачного группового фото.

Best Take позволяет отредактировать снимок с человеком, где он моргнул или отвернулся, при помощи предыдущего или следующего фото. Компания выпустила видео, показывающее работу функции наглядно.

Вместе с этим владельцы Pixel 8 смогут попробовать функцию Magic Editor («Волшебный редактор»), которая позволяет заполнять фон и перемещать объекты и тоже работает на базе ИИ. Нужно коснуться или обвести объект, а затем сдвинуть или изменить его размер. Magic Editor находится на ранней стадии разработки, поэтому некоторые результаты могут не соответствовать ожиданиям.

© Изображение: Google

В мае Google анонсировала выход своего первого складного смартфона Pixel Ford.

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