Исследование: однополые связи у животных предотвращают конфликты и поддерживают социальные отношения

Однополое сексуальное поведение у животных служит поддержке социальных связей и сплоченности в группах, пришли к выводу ученые из Университета Гранады в Испании. Об этом пишет N+1 со ссылкой на исследование, опубликованное в Nature Communications.
Однополое сексуальное поведение встречается у сотен видов животных, однако остается загадкой для ученых, поскольку требует затрат энергии, но не приводит к появлению потомства. Некоторые исследователи считают его дарвиновским парадоксом, другие видят в нем адаптивное поведение.
Для млекопитающих существуют две основные адаптивные гипотезы. Первая гласит, что однополое сексуальное поведение позволяет устанавливать позитивные социальные отношения, вторая предполагает, что оно предотвращает агрессию между особями одного пола.
Биолог-эволюционист Хосе Гомес и его коллеги попытались прояснить загадку феномена. Они исследовали научную литературу, посвященную однополой сексуальной активности у животных, и провели филогенетический анализ. Под однополым сексуальным поведением ученые понимают любые взаимодействия, которые обычно совершаются во время воспроизводства, но направленные на представителя своего пола. К таким взаимодействиям относятся ухаживание, садки, генитальный контакт, половой акт, образование пар и совместное воспитание потомства.
Ученые пишут, что однополое сексуальное поведение зарегистрировано у более чем 1500 видов, включая основные группы беспозвоночных (насекомые, пауки, иглокожие) и позвоночных (рыбы, земноводные, рептилии, птицы и млекопитающие). Среди млекопитающих такое поведение обнаружено у 261 вида, принадлежащего к 62 семействам, — это около половины всех семейств и около 4% всех видов.
Причем оно почти одинаково часто встречается у обоих полов: однополые связи между самцами зарегистрированы у 199 видов млекопитающих, между самками — у 163 видов. Почти у 52% проанализированных видов с однополым сексуальным поведением оно свойственно как самкам, так и самцам.
Ученые пришли к выводу: такой тип поведения распределен по разным группам млекопитающих не случайно. Он чаще встречается в одних кладах (группах организмов с общим предком, включая всех его прямых потомков) и реже — в других (при этом оно не обязательно появляется у близкородственных видов). Так, однополое сексуальное поведение более распространено у парнокопытных, хищников, кенгуру, валлаби, грызунов и прежде всего приматов. Среди последних оно наблюдается как минимум у 51 вида — от лемуров до обезьян.
Авторы попробовали рассчитать, вступали ли предки разных семейств в однополые контакты. Самый недавний общий предок всех плацентарных млекопитающих, вероятно, не вступал. Шанс этого составляет от 8 до 40%. Да и в целом вероятность однополого сексуального поведения оставалась низкой на протяжении всей эволюционной истории, начав увеличиваться с появлением обезьян Старого Света. Общий предок, для которого свойственен такой тип поведения, есть у гоминидов — семейства приматов, куда входят большие человекоообразные обезьяны и люди.
Согласно исследованию, однополое сексуальное поведение приобреталось и терялось несколько раз в ходе эволюции млекопитающих. Его появление связано с переходом от одиночного к социальному образу жизни, считают ученые.
Они установили, что однополые сексуальные связи более распространены среди видов, самцы которых могут убивать друг друга во время конфликтов. По мнению ученых, подобный тип поведения позволяет предотвратить конфликты и поддерживает социальные отношения внутри группы.
Авторы признают, что в исследовании есть ограничения. В их базе нет данных о половом поведении многих видов млекопитающих — когда они появятся, модель может измениться. Ученые также отметили, что результаты работы не следует применять к людям, поскольку сексуальное поведение нельзя приравнять к постоянным сексуальным предпочтениям.