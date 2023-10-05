Исследование: однополые связи у животных предотвращают конфликты и поддерживают социальные отношения

Ученые пришли к выводу: такой тип поведения распределен по разным группам млекопитающих не случайно. Он чаще встречается в одних кладах (группах организмов с общим предком, включая всех его прямых потомков) и реже — в других (при этом оно не обязательно появляется у близкородственных видов). Так, однополое сексуальное поведение более распространено у парнокопытных, хищников, кенгуру, валлаби, грызунов и прежде всего приматов. Среди последних оно наблюдается как минимум у 51 вида — от лемуров до обезьян.