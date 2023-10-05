Кейт Бланшетт присоединилась к актерскому составу комедии «Rumors» Гая Маддина

Австралийская актриса Кейт Бланшетт снимется в фильме «Rumors» («Слухи») канадского режиссера Гая Маддина («Мой Виннипег», «Самая грустная музыка в мире»). Об этом пишет World of Reel.
Старт съемок запланирован на 9 октября. Как отмечает издание, лента получила одобрение на начало производства от Гильдии актеров США (SAG-AFTRA), которая продолжает свою забастовку против продюсеров и стримингов (AMPTP).
Сам Маддин называет свой будущий фильм комедией. Однако режиссер известен как один из самых эксцентричных кинематографистов, а его обозначение жанров не всегда соответствует действительности.
Других подробностей о «Rumors» пока нет. Какая роль достанется Бланшетт, тоже неизвестно.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям