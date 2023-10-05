Вышел трейлер японской драмы «Монстр» от Хирокадзу Корээды. Сценарий ленты получил награду в Каннах

В сети появился трейлер японской драмы «Монстр» от режиссера «Магазинных воришек» Хирокадзу Корээды. Сценарий фильма, написанный Юдзи Сакамото, получил награду Каннского кинофестиваля в этом году.
Главная героиня «Монстра» обеспокоена странным поведением своего сына-подростка Минато. Она идет в школу, чтобы разобраться в происходящем и поговорить с учителем: она подозревает, что он несет за это ответственность. Однако все не так очевидно, и происходящее выглядит по-другому, если смотреть с другой перспективы.
Главные роли сыграли Сакура Андо, Эйта Нагаяма и Соя Курокава. Премьера «Монстра» в США состоится 22 ноября.
«Монстр» имеет 96% положительной критики на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes. Премьера картины прошла на Каннском кинофестивале, где ее наградили специальной наградой за сценарий.