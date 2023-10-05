Реклама
Новости

Вышел трейлер японской драмы «Монстр» от Хирокадзу Корээды. Сценарий ленты получил награду в Каннах

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:58

В сети появился трейлер японской драмы «Монстр» от режиссера «Магазинных воришек» Хирокадзу Корээды. Сценарий фильма, написанный Юдзи Сакамото, получил награду Каннского кинофестиваля в этом году.

Главная героиня «Монстра» обеспокоена странным поведением своего сына-подростка Минато. Она идет в школу, чтобы разобраться в происходящем и поговорить с учителем: она подозревает, что он несет за это ответственность. Однако все не так очевидно, и происходящее выглядит по-другому, если смотреть с другой перспективы.

Главные роли сыграли Сакура Андо, Эйта Нагаяма и Соя Курокава. Премьера «Монстра» в США состоится 22 ноября.

«Монстр» имеет 96% положительной критики на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes. Премьера картины прошла на Каннском кинофестивале, где ее наградили специальной наградой за сценарий.

расскажите друзьям
люди
Хирокадзу Корээда
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»