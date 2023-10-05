Вышел трейлер японской драмы «Монстр» от Хирокадзу Корээды. Сценарий ленты получил награду в Каннах

Главная героиня «Монстра» обеспокоена странным поведением своего сына-подростка Минато. Она идет в школу, чтобы разобраться в происходящем и поговорить с учителем: она подозревает, что он несет за это ответственность. Однако все не так очевидно, и происходящее выглядит по-другому, если смотреть с другой перспективы.