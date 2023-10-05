Аналогичный пост опубликовали участники движения Asians Of Russia. К высказыванию Ходалыг они добавили, что образ девушки-скинхэдки плохо связан с реальностью 2000-х, где правые организации чаще состояли из белых русских парней и нападали на всех, кто отличался от них цветом кожи или разрезом глаз. По их цифрам, жертвами этих группировок стало больше 1000 человек, впрочем эти данные не полны, а многие из пострадавших от таких преступлений могли вовсе не обращаться в полицию.