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Noize MC* спел на концерте «Девочку-скинхеда» — и в ответ получил упреки в ксенофобии и расизме

Максим Саблин
Сегодня в 17:18

Noize MC* возмутил активистов и феминсток песней «Девочка-скинхед». Его обвинили в ксенофобии и расизме из‑за старой песни. Фанаты напоминают, что ироничной песне про непохожих на арийцев нацистов почти 15 лет, им отвечают, что трек издевается над нерусскими россиянами.

1 октября Noize MC исполнил трек на концерт в Берлине. Услышанное шокировало тувинскую писательницу и активистку Данхаяа Ховалыг. В своих сторис* девушка рассказала о проблематичности песни и обратила внимание на расистское оскорбление в тексте произведения, выпущенного в 2010 году.

По ее мнению, исполнитель смеется не над избивавшими людей нацистами, а над присоединившейся к ним девушкой по имени Зульфия Губайдуллина, которая «забыла сбрить усы». Как представительница национального меньшинства, которая пережила насилие и издевательства, Ховалыг оскорбилась и обратила внимание подписчиков на песню. Её постами поделилась фемактивистка Ника Водвуд, от которой скрины разлетелись по сети.

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Аналогичный пост опубликовали участники движения Asians Of Russia. К высказыванию Ходалыг они добавили, что образ девушки-скинхэдки плохо связан с реальностью 2000-х, где правые организации чаще состояли из белых русских парней и нападали на всех, кто отличался от них цветом кожи или разрезом глаз. По их цифрам, жертвами этих группировок стало больше 1000 человек, впрочем эти данные не полны, а многие из пострадавших от таких преступлений могли вовсе не обращаться в полицию.

По мнению активистов, «Девочка-скинхэд» не столько смеется на нацистами, сколько углубляет проблему «неруссофобии» — ненависти в адрес людей нерусских народов.

«Своим постом предлагаем критически взглянуть на эту песню. <…> К сожалению, до сих пор слишком много людей могут позволить себе использовать слово „ч#рка“, пусть даже в шутку или в качестве цитаты. Мы считаем, это неприемлемо», — пишут представители Asians Of Russia.

«Мы знаем, что эта песня написана 15 лет назад. В то же время, мы лично осуждаем исполнение этой песни сейчас. Рефлексия нужна, даже если она неудобна», — добавляют они.

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Фанаты встали на защиту Noize MC. По их мнению, песню оправдывает её ироничный тон, а автор лишь пытался захватить реальность националистских организаций в России начала XXI века, ведь те не всегда состояли из людей арийской внешности.

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Впрочем, и у них есть оппоненты. Например, кто‑то считает «Девочку-скинхед» откровенно стыдной песней, даже несмотря на её возраст. Ещё одна пользовательница вспомнила, что трек даже нравился её знакомым нацистам. А один читатель попробовал разобрать текст и обнаружил в нем сразу несколько избитых оскорбительных стереотипов.

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* Иван Алексеев включен Минюстом в список иностранных агентов.
* Instagram принадлежит Meta Platforms Inc., компания признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена.

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