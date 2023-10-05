Пассажир «Аэрофлота» с вилкой напал на соседа за то, что тот качал сиденье и мешал есть

Как пишет телеграм-канал Shot, во время рейса из Бангкока в Москву 35-летний житель Хабаровска Алексей Фурсов решил откинуть столик и поесть. Однако пассажир в кресле перед ним шатал спинку и не давал попробовать блюдо. От этого хабаровчанин пришел в ярость и ударил его столовым прибором в спину, плечо и грудь, оставив несколько ссадин. Со ссылкой на очевидцев Shot уточняет, что Фурсов напал не спонтанно — перед этим он надел перчатки и разогнул зубцы железной вилки в стороны.