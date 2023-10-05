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Пассажир «Аэрофлота» с вилкой напал на соседа за то, что тот качал сиденье и мешал есть

Максим Саблин
Сегодня в 12:50

В самолете «Аэрофлота» пассажир с вилкой набросился на соседа спереди, потому что тот качал сиденье и мешал есть, сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

Как пишет телеграм-канал Shot, во время рейса из Бангкока в Москву 35-летний житель Хабаровска Алексей Фурсов решил откинуть столик и поесть. Однако пассажир в кресле перед ним шатал спинку и не давал попробовать блюдо. От этого хабаровчанин пришел в ярость и ударил его столовым прибором в спину, плечо и грудь, оставив несколько ссадин. Со ссылкой на очевидцев Shot уточняет, что Фурсов напал не спонтанно — перед этим он надел перчатки и разогнул зубцы железной вилки в стороны.

По информации «Авиаторщины», дебошир находился в невменяемом состоянии, на устное и письменное предупреждение экипажа не реагировал. С разрешения капитана экипажа бортпроводникам и пассажирам удалось скрутить и связать его пластиковыми наручниками и нейлоновым ремнем, до конца полета его унесли в конец салона, рассказывает телеграм-канал Baza. В Шереметьево мужчину передали полиции.

«Я думал, он сейчас обернется и будет меня кусать, просто встал и ткнул его. Думал, ткну — и он исчезнет куда‑то, провалится куда‑то в бесконечность. Я просто четыре года не был в России, я не понимаю, что происходит», — говорит Фурсов на видео из самолета.

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АэрофлотАэропорт Шереметьево
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Алексей Фурсов
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