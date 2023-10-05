ВЦИОМ: за пять лет доля отказавшихся от телевидения россиян выросла в три раза

«Людей, которые смотрят только телевизор, все меньше. В 2018 году признавались, что телевизор смотрят, а в интернет ни ногой, 23%. Сейчас еще меньше — 16%. А вот группа активных интернетчиков, тех, кто говорит нам, что не включает телевизор, наоборот, выросла в три раза, с 13 до 31% за последние пять лет, рост быстрый», — поделился Федоров.