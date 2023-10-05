ВЦИОМ: за пять лет доля отказавшихся от телевидения россиян выросла в три раза

Число отказавшихся от просмотра телевидения россиян увеличилось более чем в два раза с 2018 года, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова. Если раньше это были 13%, то сейчас — 31%.
«Людей, которые смотрят только телевизор, все меньше. В 2018 году признавались, что телевизор смотрят, а в интернет ни ногой, 23%. Сейчас еще меньше — 16%. А вот группа активных интернетчиков, тех, кто говорит нам, что не включает телевизор, наоборот, выросла в три раза, с 13 до 31% за последние пять лет, рост быстрый», — поделился Федоров.
51% населения узнает информацию из интернета и из телевидения: первый ежедневно используют 74%, а второе — 52%. Те, кто не пользуется ни тем ни другим, — «совсем счастливые люди» — составляют всего 2%, добавил он.
По словам Федерова, во время пандемии уровень доверия к федеральным каналам вырос с 47 до 58%, но потом снизился до 51%. Люди начинают смотреть официальные источники, прежде всего телевидение, когда появляется много сомнительной информации в кризисных ситуациях, но после нормализации идет спад, отметил он.