Владелец Aperol пытается запретить сторонний импорт аперитива в РФ

Davide Campari-Milano N.V., нидерландская «дочка» итальянской Gruppo Campari, подала в Арбитражный суд Ростовской области заявление с просьбой запретить дистрибьютору «Мастер-Трейд» ввозить и продавать в РФ свои аперитивы под брендом Aperol. Согласие на поставки компания не давала, а Aperol не разрешен к параллельному импорту, передает «Коммерсант» содержание документа.