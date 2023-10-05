Владелец Aperol пытается запретить сторонний импорт аперитива в РФ

Davide Campari-Milano N.V., нидерландская «дочка» итальянской Gruppo Campari, подала в Арбитражный суд Ростовской области заявление с просьбой запретить дистрибьютору «Мастер-Трейд» ввозить и продавать в РФ свои аперитивы под брендом Aperol. Согласие на поставки компания не давала, а Aperol не разрешен к параллельному импорту, передает «Коммерсант» содержание документа.
Суд в обеспечительных мерах отказал и запросил у Campari подтверждение нарушенного права. Помимо этого, есть еще один иск — к российской компании «Вкусная жизнь», которая выпускает сиропы и топинги под брендом Barline.
В Федеральной таможенной службе изданию сообщили, что защищают права на бренды, включенные в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, и отсутствие согласия правообладателя не является основанием для отказа в выпуске.
Campari объявила о прекращении инвестиций и сокращении бизнеса в РФ весной 2022 года, но свое представительство в стране оставила.