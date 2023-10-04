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Netflix опубликовал трейлер фильма «Запертая» с Фамке Янссен

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:01

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер фильма «Запертая» («Locked In»), премьера которого пройдет на одноименном стриминговом сервисе 1 ноября.

Фильм расскажет о недавно вышедшей замуж, но несчастной девушке по имени Лина и ее богатой, хладнокровной свекрови Кэтрин, а также криминальной истории, включающей в себя любовный треугольник, убийство и заговор.

Трейлер показывает последствия жуткой аварии, в которой пострадала Кэтрин. Женщина, как утверждается в ролике, попала под колеса машины и оказалась заперта в собственном теле.

Пока врачи безуспешно пытаются вернуть Кэтрин к нормальной жизни, Лина вспоминает прошлое. Выясняется, что Кэтрин — не только мать ее мужа, но и ее официальный опекун с детства.

«Кэтрин думала, что я была коварной охотницей за богатством», — говорит девушка, вспоминая, как свекровь высмеивала ее на свадьбе и пыталась оскорбить после. «Я бы сделала для нее все», — утверждает при этом Лина.

Криминальный триллер снял ливанский кинематографист Нур Ваззи, работавший ранее над фильмом «Инструкция по убийству» и «Последний автобус на Земле». Сценаристом картины выступил Роуэн Йоффе («28 недель спустя»).

Продюсерами проекта стали Никки Бентам и Элисон Джексон. В актерский состав ленты вошли Фамке Янссен («Люди Х», «Как избежать наказания за убийство»), Анна Фриел, Финн Коул, Роул Уилльямс, Алекс Хасселл.

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Фамке ЯнссенАлекс Хасселл
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