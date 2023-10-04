Актриса Джулия Ормонд подала в суд на Харви Вайнштейна, компанию Disney и студию Miramax

Британская актриса Джулия Ормонд, известная по фильму «Тэмпл Грандин» и сериалу «Ведьмы Ист-Энда», подала в суд на продюсера Харви Вайнштейна, а также несколько сотрудничавших с ним компаний. Об этом сообщил Variety.
Ормонд обвинила Вайнштейна в сексуальном насилии, а компанию CAA и киностудии The Walt Disney и Miramax — в потворстве его преступлениях. По словам актрисы, агенты CAA, которые должны были заботиться об ее интересах, отговорили ее от публичных высказываний против Вайнштейна.
Ормонд утверждает, что в 1995 году продюсер заманил ее после делового ужина в помещение, где они остались наедине, и принудил там к оральному сексу. Кроме того, Вайнштейн, как утверждает актриса, мастурбировал при ней и «залез на нее».
В иске артистка указала, что рассказала о случившемся своим агентам Брайану Лурду и Кевину Хувейну, однако те не защитили ее. Ормонд не стала выдвигать обвинения лично против Лурда и Хувейну, но неоднократно упоминала их в иске.
По мнению актрисы, CAA проявила халатность в вопросе безопасности ее как клиентки агентства. Disney и Miramax же, как считает Ормонд, скрыли от нее информацию о поведении Вайнштейна, чтобы продолжить зарабатывать на его фильмах.
«Люди из CAA, которые представляли Ормонд, знали о Вайнштейне. Так же, как работодатели Вайнштейна в Miramax и Disney. Бесстыдно ни одна из этих заметных компаний не предупредила Ормонд, что у Вайнштейна есть история нападений на женщин, поскольку он был слишком важен, слишком влиятелен и приносил им слишком много денег», — подчеркнули в иске.
Вайнштейн отрицает свою вину в отношении Ормонд. По словам адвоката Имрана Х. Ансари, продюсер «готов яростно защищать себя».
«Сейчас я выступаю со своей историей публично, потому что чувствую, что нам все еще нужны системные изменения, и я чувствую, что нам нужна подотчетность со стороны ответственных лиц, чтобы добиться этого», — заявила Ормонд.
Актриса отметила, что не верит, что Вайнштейн мог бы совершить так много преступлений против женщин, если бы другие люди и влиятельные силы его не покрывали.
В иске Ормонд добавила, что нападение на нее Вайнштейна стало «катастрофическим как в личном, так и профессиональном плане». После этого артистка «почти исчезла из поля зрения общественности».