Актриса Джулия Ормонд подала в суд на Харви Вайнштейна, компанию Disney и студию Miramax

«Люди из CAA, которые представляли Ормонд, знали о Вайнштейне. Так же, как работодатели Вайнштейна в Miramax и Disney. Бесстыдно ни одна из этих заметных компаний не предупредила Ормонд, что у Вайнштейна есть история нападений на женщин, поскольку он был слишком важен, слишком влиятелен и приносил им слишком много денег», — подчеркнули в иске.