Маргарита Симоньян написала иск о клевете из‑за критики ее слов о ядерном ударе по Сибири

В выпуске шоу «Ч.Т.Д.» Симоньян высказала мысль, что напряжение между Россией и США может привести к войне. Чтобы «не долбить по Вашингтону», она предложила альтернативный вариант, который ей подсказал «инженер-радиоэлектроник» — взорвать над Сибирью термоядерную бомбу, чтобы вывести из строя радиоэлектронную технику во всем мире. Эту «опцию» Симоньян назвала «самой гуманной».