Реклама
Новости

Маргарита Симоньян написала иск о клевете из‑за критики ее слов о ядерном ударе по Сибири

Юлия Онодэра
Вчера в 23:52

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян рассказала в телеграме, что написала заявление против помощника депутата Евгения Ступина* — Николая Королева. Она обвинила его в клевете из‑за критики ее слов о ядерном ударе по Сибири.

Журналистка пояснила, что пожаловалась из‑за того, что мужчина подал против нее заявление и написал, что она якобы предложила нанести ядерный удар по территории России. «Никакой подобной ереси я, размеется, не предлагала», — заявила Симоньян.

Она отметила, что «такое чудовищное обвинение порочит» ее репутацию и наносит ей «всяко-разный ущерб и страдания». За это, как подчеркнула главред RT, «у нас дают до двух лет лишения свободы».

«Остальным клеветникам приготовиться. Мало мне было хохлов с их покушениями, зараза, так еще отечественные помощники решили хайп словить», — добавила журналистка.

В выпуске шоу «Ч.Т.Д.» Симоньян высказала мысль, что напряжение между Россией и США может привести к войне. Чтобы «не долбить по Вашингтону», она предложила альтернативный вариант, который ей подсказал «инженер-радиоэлектроник» — взорвать над Сибирью термоядерную бомбу, чтобы вывести из строя радиоэлектронную технику во всем мире. Эту «опцию» Симоньян назвала «самой гуманной».

Слова главреда RT раскритиковали некоторые политики. В частности, помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина* Николай Королев назвал высказывание Симоньян диким, несуразным и нарушающим законодательство России.

Мужчина заявил, что «отправил обращения в СК и МВД с требованием проанализировать высказывания гражданки и, наконец, привлечь ее к административной или уголовной ответственности».

*Евгений Ступин признан Минюстом РФ иностранным агентом

расскажите друзьям
теги
МосгордумаМинюст России
люди
Маргарита СимоньянНиколай Королев
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»