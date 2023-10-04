Маргарита Симоньян написала иск о клевете из‑за критики ее слов о ядерном ударе по Сибири

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян рассказала в телеграме, что написала заявление против помощника депутата Евгения Ступина* — Николая Королева. Она обвинила его в клевете из‑за критики ее слов о ядерном ударе по Сибири.
Журналистка пояснила, что пожаловалась из‑за того, что мужчина подал против нее заявление и написал, что она якобы предложила нанести ядерный удар по территории России. «Никакой подобной ереси я, размеется, не предлагала», — заявила Симоньян.
Она отметила, что «такое чудовищное обвинение порочит» ее репутацию и наносит ей «всяко-разный ущерб и страдания». За это, как подчеркнула главред RT, «у нас дают до двух лет лишения свободы».
«Остальным клеветникам приготовиться. Мало мне было хохлов с их покушениями, зараза, так еще отечественные помощники решили хайп словить», — добавила журналистка.
В выпуске шоу «Ч.Т.Д.» Симоньян высказала мысль, что напряжение между Россией и США может привести к войне. Чтобы «не долбить по Вашингтону», она предложила альтернативный вариант, который ей подсказал «инженер-радиоэлектроник» — взорвать над Сибирью термоядерную бомбу, чтобы вывести из строя радиоэлектронную технику во всем мире. Эту «опцию» Симоньян назвала «самой гуманной».
Слова главреда RT раскритиковали некоторые политики. В частности, помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина* Николай Королев назвал высказывание Симоньян диким, несуразным и нарушающим законодательство России.
Мужчина заявил, что «отправил обращения в СК и МВД с требованием проанализировать высказывания гражданки и, наконец, привлечь ее к административной или уголовной ответственности».