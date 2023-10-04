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The Sun: Кевина Спейси оказался в больнице в Ташкенте с подозрением на сердечный приступ

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:56

Американского актера Кевина Спейси, известного по фильму «Красота по-американски» и сериалу «Карточный домик», госпитализировали в Ташкенте с подозрением на сердечный приступ. Об этом сообщил The Sun.

Спейси приехал в Узбекистан для участия в 15-м Ташкентском международном кинофестивале. Во время мероприятия актер почувствовал онемение в левой руке, после чего его отправили в больницу.

В клинике Спейси сделали магнитно-резонансную томографию и ряд других тестов. Врачи предполагали, что у актера мог случиться инфаркт. Однако исследования не показали ничего опасного для здоровья и жизни артиста.

Спейси вернулся на место проведения фестиваля в тот же день и сообщил, что чувствует себя «нормально». «Это заставило меня по-настоящему задуматься о том, насколько хрупка жизнь — для всех нас», — прокомментировал он.

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