Картаполов: частные клиники обяжут передавать в военкоматы сведения о клиентах

Частные медицинские клиники, ФНС и Рособрнадзор обяжут передавать в военкоматы данные о людях, сообщил «Парламентской газете» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Власти готовят соответствующее постановление для Минздрава и медицинских организаций.
Сведения попадут Единый реестр призывников, добавил депутат. «Таким образом, у нас военкоматы получат возможность точно знать, в каком статусе находится тот или иной призывник — работает он или нет [и где], <…> где он зарегистрирован, имеются ли у него какие‑либо тяжелые заболевания и так далее», — пояснил Картаполов.
По его словам, таким образом не нужно будет думать, надо ли идти военкомат и какие документы взять, и это позволит «лишний раз не дергать» человека.
14 апреля Владимир Путин подписал закон, который уравнивает электронные повестки с традиционными. Электронная повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете «Госуслуг». Традиционную повестку могут теперь отправить заказным письмом, через сотрудника военкомата, работодателя или учебное заведение. Повестка будет считаться врученной в день ее получения или отказа от ее получения.