Картаполов: частные клиники обяжут передавать в военкоматы сведения о клиентах

Сведения попадут Единый реестр призывников, добавил депутат. «Таким образом, у нас военкоматы получат возможность точно знать, в каком статусе находится тот или иной призывник — работает он или нет [и где], <…> где он зарегистрирован, имеются ли у него какие‑либо тяжелые заболевания и так далее», — пояснил Картаполов.