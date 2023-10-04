Реклама
Новости

Бывшая первая леди Франции и модель Карла Бруни рассказала о перенесенном раке груди

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:17

Бывшая первая леди Франции Карла Бруни, также известная как модель и певица, по случаю международной акции по борьбе с раком груди «Розовый октябрь» рассказала о своем онкологическом заболевании.

В своих соцсетях Бруни поведала, что ей диагностировали рак молочных желез в 2019 году. Чтобы справиться с заболеванием, модели пришлось пройти через гормональную и радиотерапию, а также перенести операцию.

По словам Бруни, лечение было предпринято вовремя: рак не перешел в агрессивную стадию. Это стало возможным, поскольку супруга Николя Саркози каждый год делает маммографмю.

«Если бы я не делала этого каждый год, у меня сегодня не было бы левой груди», — призналась Бруни и посоветовала женщинам также проводить исследования молочных желез регулярно. «Ваши жизни зависят от этого», — подчеркнула она.

Карле Бруни в декабре 2022 года исполнилось 55 лет. Она родилась в Италии, но с детства жила во Франции. Бруни начала карьеру модели в 19 лет, а в конце 1990-х занялась музыкой. В 2008 году она вышла замуж за Николя Саркози, на тот момент президента Франции.

расскажите друзьям
люди
Николя Саркози
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»