Бывшая первая леди Франции и модель Карла Бруни рассказала о перенесенном раке груди

Карле Бруни в декабре 2022 года исполнилось 55 лет. Она родилась в Италии, но с детства жила во Франции. Бруни начала карьеру модели в 19 лет, а в конце 1990-х занялась музыкой. В 2008 году она вышла замуж за Николя Саркози, на тот момент президента Франции.