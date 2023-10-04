Бывшая первая леди Франции и модель Карла Бруни рассказала о перенесенном раке груди

Бывшая первая леди Франции Карла Бруни, также известная как модель и певица, по случаю международной акции по борьбе с раком груди «Розовый октябрь» рассказала о своем онкологическом заболевании.
В своих соцсетях Бруни поведала, что ей диагностировали рак молочных желез в 2019 году. Чтобы справиться с заболеванием, модели пришлось пройти через гормональную и радиотерапию, а также перенести операцию.
По словам Бруни, лечение было предпринято вовремя: рак не перешел в агрессивную стадию. Это стало возможным, поскольку супруга Николя Саркози каждый год делает маммографмю.
«Если бы я не делала этого каждый год, у меня сегодня не было бы левой груди», — призналась Бруни и посоветовала женщинам также проводить исследования молочных желез регулярно. «Ваши жизни зависят от этого», — подчеркнула она.
Карле Бруни в декабре 2022 года исполнилось 55 лет. Она родилась в Италии, но с детства жила во Франции. Бруни начала карьеру модели в 19 лет, а в конце 1990-х занялась музыкой. В 2008 году она вышла замуж за Николя Саркози, на тот момент президента Франции.