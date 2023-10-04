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Суд аннулировал московскую регистрацию актрисы Ингеборги Дапкунайте

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:21

Пресненский районный суд аннулировал московскую регистрацию актрисы Ингеборги Дапкунайте. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд удовлетворил иск о «признании утратившим права пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета». Решение было вынесено в отсутствие артистки.

Ранее Дапкунайте была зарегистрирована в трехкомнатной квартире в Пресненском районе столице. Актриса продала ее, но не сняла себя и сына с регистрационного учета перед отъездом из Москвы.

Из‑за этого новые владельцы жилья не могли там зарегистрироваться в течение нескольких месяцев. Спустя почти полгода ситуация наконец разрешилась.

По словам пресс-секретаря Пресненского суда Лелы Кокая, Дапкунайте просила рассмотреть иск без ее присутствия. Она не возражала против снятия с учета.

«По иску Ингеборга Дапкунайте подавала заявление о снятии с регистрационного учета, но действий, по ее словам, никаких не было произведено», — отметили в суде.

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