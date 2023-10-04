Совет ФИФА единогласно утвердил совместную заявку Марокко, Португалии и Испании как единственных кандидатов. Сам турнир пройдет в этих странах, но три матча состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае в честь 100-летия со дня первого чемпионата мира, прошедшего в 1930 году в Уругвае.