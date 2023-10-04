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Чемпионат мира по футболу пройдет сразу на трех континентах — в Европе, Африке и Южной Америке

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:59

Чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет сразу на трех континентах — впервые в истории. Матчи пройдут в шести странах Европы, Африки и Южной Америки, сообщает ФИФА.

Совет ФИФА единогласно утвердил совместную заявку Марокко, Португалии и Испании как единственных кандидатов. Сам турнир пройдет в этих странах, но три матча состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае в честь 100-летия со дня первого чемпионата мира, прошедшего в 1930 году в Уругвае.

Стартовый матч пройдет на стадионе Estádio Centenário в Монтевидео. Португалия и Марокко впервые принимают турнир у себя. Национальные футбольные команды всех шести стран, принимающих турнир, будут автоматически допущены до ЧМ-2030.

«В разделенном мире ФИФА и футбол объединяются. <…> Два континента — Африка и Европа — объединились не только в праздновании футбола, но и в обеспечении уникальной социальной и культурной сплоченности. Какое великое послание мира, терпимости и инклюзивности», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

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Джанни Инфантино
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