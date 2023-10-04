Paramount+ выпустит документальный проект о бойз-бендах 90-х

Стриминговый сервис Paramount+ выпустит документальный проект о популярных бойз-бендах 1990-х и 2000-х, таких как New Kids on the Block, Backstreet Boys, ’N Sync и 98 Degrees. Об этом сообщил Deadline.
У проекта пока нет названия. Над ним работают продюсеры Джонни Райт и Ван Тоффлер. Райт в прошлом выступал тур-менеджером New Kids on the Blovk, а также сотрудничал с Backstreet Boys, Джастином Тимберлейком и Бритни Спирс.
Тоффлер же работал на телеканале MTV около двадцати восьми лет, с 2008 по 2016 год был президентом Viacom Media Networks Music & Logo Group. В данный момент Тоффлер руководит компанией Gunpowder & Sky, сотрудничающей с MTV Entertainment.
По информации СМИ, авторы документальной ленты пообщаются с ключевыми деятелями поп-индустрии и в деталях расскажут о «любви, боли и слезах радости» музыкантов из культовых групп.
В картине можно будет увидеть эксклюзивные интервью и архивные кадры из истории бойз-бендов. Проект позволит проследить связь с культовыми группами прошлого и современными коллективами, например One Direction, BTS, Stray Kids и TXT.
«Их музыка отражала мечты, стремления и эмоции фанатов, создавая связь, которая преодолевала границы и языковые барьеры. По сей день бойз-бенды продолжают вдохновлять, воодушевлять и объединять, напоминая нам о прекрасном времени, которое навсегда заняло особое место в наших сердцах», — заявил Райт.