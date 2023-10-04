Paramount+ выпустит документальный проект о бойз-бендах 90-х

У проекта пока нет названия. Над ним работают продюсеры Джонни Райт и Ван Тоффлер. Райт в прошлом выступал тур-менеджером New Kids on the Blovk, а также сотрудничал с Backstreet Boys, Джастином Тимберлейком и Бритни Спирс.