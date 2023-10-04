Умер рэпер Джино, участник группы «1000 слов»

Джино начал заниматься рэпом еще в 17 лет и тогда же придумал название для группы «1000 слов». Коллектив стал одним из звезд российского рэп-андеграунда нулевых. Строчка Гуфа «Над головой ни облачка, в плеере „1000 слов“,/Дома ждет девочка, и это, по ходу, любовь» из песни Centr — как раз про коллектив Джино.