Умер рэпер Джино, участник группы «1000 слов»

Умер московский рэпер Никита Островский (Джино), участник группы «1000 слов». Об этом говорится в паблике лейбла Azimutzvuk. Причиной называется остановка сердца.
Джино начал заниматься рэпом еще в 17 лет и тогда же придумал название для группы «1000 слов». Коллектив стал одним из звезд российского рэп-андеграунда нулевых. Строчка Гуфа «Над головой ни облачка, в плеере „1000 слов“,/Дома ждет девочка, и это, по ходу, любовь» из песни Centr — как раз про коллектив Джино.
В 2008–2009 годах рэпер вел программу «Битва за респект» на «Муз-ТВ». Во второй половине 2010-х Джино занялся сольным творчеством. В 2019-м вышел его совместный трек с Оксимироном* «Под дождем».
В интервью The Flow 2019 года музыкант рассказывал, что лет двадцать принимал героин, но в последнее время бросил.
* Оксимирон внесен Минюстом в список иностранных агентов.