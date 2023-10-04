Реклама
Новости

Умер рэпер Джино, участник группы «1000 слов»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:17

Умер московский рэпер Никита Островский (Джино), участник группы «1000 слов». Об этом говорится в паблике лейбла Azimutzvuk. Причиной называется остановка сердца.

По информации Mash, Джино скончался от последствий коронавируса. Музыканту был 41 год.

Джино начал заниматься рэпом еще в 17 лет и тогда же придумал название для группы «1000 слов». Коллектив стал одним из звезд российского рэп-андеграунда нулевых. Строчка Гуфа «Над головой ни облачка, в плеере „1000 слов“,/Дома ждет девочка, и это, по ходу, любовь» из песни Centr — как раз про коллектив Джино.

В 2008–2009 годах рэпер вел программу «Битва за респект» на «Муз-ТВ». Во второй половине 2010-х Джино занялся сольным творчеством. В 2019-м вышел его совместный трек с Оксимироном* «Под дождем».

В интервью The Flow 2019 года музыкант рассказывал, что лет двадцать принимал героин, но в последнее время бросил.

* Оксимирон внесен Минюстом в список иностранных агентов.

расскажите друзьям
люди
ГуфНикита Островский
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»