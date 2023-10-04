Томас Сангстер в тизере-трейлере сериала «Ловкий плут» по мотивам «Оливера Твиста»

Hulu выпустил тизер-трейлер сериала «Ловкий плут» («The Artful Dodger»). Его премьера состоится 29 ноября на канале Disney+.
Проект стал «неуважительным продолжением» романа Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста». Действие сериала разворачивается в Австралии 1850-х годов, где Джек Докинз по кличке «Ловкий плут» вырос и теперь применяет свои навыки карманника в хирургии.
Однако его прошлое возвращается с появлением Феджина, который хочет заманить Докинза обратно в мир преступлений. Еще большую угрозу для него составляет дочь губернатора по имени Белль, которая намерена стать первой женщиной-хирургом.
В главных ролях снялись Томас Сангстер, Дэвид Тьюлис и Майя Митчелл. Всего в первом сезоне запланировано восемь серий. Авторы назвают «Ловкого плута» «историей о перерождении, предательстве, искуплении и любви с изюминкой».