Суд в Приморье вернул журналисту впервые отозванный статус иноагента

Приморский краевой суд снова внес журналиста Даниила Губарева в реестр иностранных агентов, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судебной системы региона. Ранее решение о включении создателя издания News.vl в соответствующий список признал незаконным нижестоящий суд.
Губарева объявили иноагентом 10 марта: он распространял «деструктивные материалы, поддерживающие западные тезисы о нелегитимном характере действующей власти» в РФ, и жил в «недружественном» Сингапуре, пояснял Минюст. 18 июля Советский райсуд Владивостока отменил это решение, а ведомство пришло с обжалованием в краевой суд.
Физлиц из иноагентов исключал только сам Минюст, пока не появился прецедент с Губаревым. В суде решения об исключении из реестра удалось добиться только благотворительному фонду «Гуманитарное действие»*, но летом 2022 года это решение отменил кассационный суд.
* «Гуманитарное действие» признано на территории РФ иностранным агентом.