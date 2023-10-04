«Выходные данные будут выпускаться в виде двухкомпонентного скоринг-кода (СК), где оба компонента будут двухразрядными числами, определяющими социальный статус человека (первый) и его социальный уровень (второй). Например 47–29. Социальный статус — отражение своего рода заслуг человека, а социальный уровень — оцифровка как бы его перспектив», — говорилось в докладе.