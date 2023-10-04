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В России начали тестирование системы социального рейтинга — наподобие китайской

Семён Гудошников
Сегодня в 15:28

Российский государственный социальный университет (РГСУ) разрабатывает систему социального рейтинга под названием «Мы». Студентов просят зарегистрироваться на платформе, находящейся в тестовом режиме, пишет Sota.

Авторы проекта предлагают связать скоринг-код (социальный рейтинг) с персональными данными, такими как СНИЛС, ИНН, паспорт и номер телефона.

Участники тестирования должны ответить на вопросы о различных аспектах их жизни, включая образование, наличие детей, источники дохода, льготы, финансовую задолженность, судимость, участие в общественной жизни, государственные награды и знание языков.

Проект платформы социального скоринга «Мы» РГСУ представил в сентябре 2022 года. Тогда в своем докладе первый проректор вуза Джомарт Алиев и декан факультета политических и социальных технологий Светлана Бородулина обосновали необходимость системы намерениями президента, правительства и Госдумы.

«Выходные данные будут выпускаться в виде двухкомпонентного скоринг-кода (СК), где оба компонента будут двухразрядными числами, определяющими социальный статус человека (первый) и его социальный уровень (второй). Например 47–29. Социальный статус — отражение своего рода заслуг человека, а социальный уровень — оцифровка как бы его перспектив», — говорилось в докладе.

Презентуя проект, его авторы планировали предложить систему банкам, губернаторам и государству в целом.

Сейчас система социального рейтинга работает на государственном уровне лишь в Китае. Там гражданам начисляются баллы за благотворительную деятельность, политическую лояльность и по другим критериям. Китайцам с низким рейтингом могут ограничить определенные права и возможности.

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Светлана Бородулина
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