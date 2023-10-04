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В соборе Саграда-Фамилия закончили пять из шести центральных башен

Семён Гудошников
Сегодня в 14:02

В Барселоне завершилось строительство пяти центральных башен собора Святого Семейства, сообщает CNN. Осталось закончить последнюю центральную башню, и тогда возведение базилики подойдет к концу. Ожидается, что это произойдет в 2023 году.

В среду скульптурная часть в виде ангела была установлена на башне евангелиста Матфея, а через день скульптура орла увенчала башню Иоанна Богослова. Еще две башни евангелистов — Луки и Марка — были украшены львом и лисой в прошлом году.

12 ноября в соборе состоится инаугурационная месса, во время которой будут освещены четыре евангелистские башни. В церкви заявили, что они будут гореть до Рождества.

Кроме башен Матфея, Иоанна, Луки и Марка к центральным также относятся башни Иисуса и Девы Марии. Последняя была готова в конце 2021 года, когда на нее установили огромную 12-конечную звезду.

Всего монументальное сооружение будет состоять из 18 огромных башен, символизирующих библейские фигуры — Иисуса, Марию, четырех евангелистов и 12 апостолов. Высота башен колеблется от 98 до 172 метров, самая высокая — посвященная Христу — будет увенчана 17-метровым крестом.

Строительство храма Святого Семейства началось в 1882 году по проекту Антонио Гауди. Поначалу оно велось исключительно на пожертвования прихожан, но со временем на грандиозный проект стали выделяться деньги из бюджетных средств.

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Иисус ХристосАнтонио Гауди
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