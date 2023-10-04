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«Убийства в одном здании» продлили на четвертый сезон

Дарья Мельникова
Сегодня в 08:56

Hulu продлил на четвертый сезон комедийный сериал «Убийства в одном здании». Об этом сообщает Deadline.

Такое решение было принято сразу после выхода последней серии третьего сезона, который собрал наибольшее число зрителей среди всех проектов Hulu Original в 2023 году.

Сериал рассказывает о трех соседях, увлеченных жанром true crime. Их жизнь меняется, когда они узнают, что Тим был убит в том же здании, где они жили. Они решают запустить свой собственный подкаст, в котором анализируют обстоятельства смерти своего соседа, пытаясь самостоятельно разгадать тайну.

Главные роли играют Стив Мартин, Селена Гомес и Мартин Шорт. В новом сезоне к ним присоединилась Мерил Стрип.

Первый сезон картины вышел в августе 2021 года. Шоу получило номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший телесериал — мюзикл или комедия».

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Мерил СтрипСтив Мартин
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