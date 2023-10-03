Винер-Усманова: гимнастки из России не будут выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что российские гимнастки не будут выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Об этом написало РИА «Новости».
По мнению прославленного тренера, «такого унижения наша страна не должна терпеть». Винер-Усманова заявила, что «флаг и гимн должны быть у наших детей, другого мы не понимаем и не принимаем».
Она подчеркнула, что ситуация изменилась за годы, прошедшие после Олимпиады в Токио. Там гимнастки из России успешно выступили: серебряные медали завоевали Дина Аверина, а также участницы командного многоборья.
«Там хотя бы был Чайковский. Сейчас — белая форма, сдаемся, наши спортсмены разделены красной линией, идет охота на волков и щенков», — пояснила Винер-Усманова.
Тренер добавила, что на прошлых Играх «нашу девочку убрали» (речь о серебре Авериной, которое в России посчитали спорным). «Зачем мы поедем, если там не будет ни одного болельщика, кто поднимет флаг и будет скандировать гимн? Почему, зачем мы должны унижаться?» — восликнула она.
Винер-Усманова также отметила, что «наши шестилетки на концертах поднимают ручки и у них ноготочки раскрашены в триколор». «Они приходят уже патриотами!» — сказала президент ВФХГ.
«Санкции, которыми нас обложили со всех сторон, неприемлемы для интеллигентных и культурных людей, которые говорят о демократии. Не думаю, что кто‑то из моих детей сказал бы, что они могут выступать в таком формате на Олимпийских играх», — добавила она.