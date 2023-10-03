Винер-Усманова: гимнастки из России не будут выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе

Тренер добавила, что на прошлых Играх «нашу девочку убрали» (речь о серебре Авериной, которое в России посчитали спорным). «Зачем мы поедем, если там не будет ни одного болельщика, кто поднимет флаг и будет скандировать гимн? Почему, зачем мы должны унижаться?» — восликнула она.