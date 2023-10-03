Реклама
Новости

Кинокомпания Legendary экранизирует роман «Алхимик» Пауло Коэльо

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:47

Компания Legendary Entertainment приобрела права на экранизацию романа «Алхимик» Пауло Коэльо. Она намерена выпустить киноверсию книги вместе с TriStar Pictures, сообщил Variety.

Сценарий картины напишет Джек Торн, работавший над «Энолой Холмс» и «Темными началами». Он расскажет историю Сантьяго — молодого человека, который желает отправиться в путешествие на поиски сокровищ.

Фильм Legendary может стать первой успешной попыткой экранизировать «Алхимика». Кинематографисты неоднократно хотели адаптировать роман для экрана, но ни один проект так и не был завершен.

Последней поставить фильм по «Алхимику» пыталась продюсерская компания Westbrook Studios, возглавляемая актером Уиллом Смитом и его супругой Джадой Пинкетт Смит.

Роман «Алхимик» опубликовали впервые в 1988 году на португальском языке. Книга стала мировым бестселлером и была переведена более чем на 80 языков.

расскажите друзьям
люди
Пауло КоэльоДжек ТорнУилл СмитПинкетт Смит
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»