Кинокомпания Legendary экранизирует роман «Алхимик» Пауло Коэльо

Компания Legendary Entertainment приобрела права на экранизацию романа «Алхимик» Пауло Коэльо. Она намерена выпустить киноверсию книги вместе с TriStar Pictures, сообщил Variety.
Сценарий картины напишет Джек Торн, работавший над «Энолой Холмс» и «Темными началами». Он расскажет историю Сантьяго — молодого человека, который желает отправиться в путешествие на поиски сокровищ.
Фильм Legendary может стать первой успешной попыткой экранизировать «Алхимика». Кинематографисты неоднократно хотели адаптировать роман для экрана, но ни один проект так и не был завершен.
Последней поставить фильм по «Алхимику» пыталась продюсерская компания Westbrook Studios, возглавляемая актером Уиллом Смитом и его супругой Джадой Пинкетт Смит.
Роман «Алхимик» опубликовали впервые в 1988 году на португальском языке. Книга стала мировым бестселлером и была переведена более чем на 80 языков.