Реклама
Новости

Ребенок заказал на маркетплейсе игрушки стоимостью 250 тысяч рублей — втайне от родителей

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:33

Ребенок втайне от родителей заказал на маркетплейсе Wildberries игрушки на общую сумму 250 тыс. рублей. Об этом рассказал телеграм-канал «Бушующий мир».

В нем опубликовали видео из пункта доставки. На нем можно увидеть покупки непослушного малыша, которые он совершил, пока взрослые спали. Среди них — книги о диснеевских принцессах, плюшевые звери и даже обувь.

Ребенок, как рассказали женщины за кадром (предположительно, клиентка маркетплейса и сотрудница пункта доставки), использовал для заказа телефон одного из родителей.

«Вкус-то есть у мальчика. Бедная мамаша, даже за возврат сейчас удержат 38 тысяч», — говорит одна из участниц видео. Другая называет ситуацию, в которую попали родители несовершеннолетнего покупателя, кошмаром.

Издание Life предполагает, что инцидент произошел в Дагестане. Имя ребенка и его родителей остались неизвестны.

расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»