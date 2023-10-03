Ребенок втайне от родителей заказал на маркетплейсе Wildberries игрушки на общую сумму 250 тыс. рублей. Об этом рассказал телеграм-канал «Бушующий мир».
В нем опубликовали видео из пункта доставки. На нем можно увидеть покупки непослушного малыша, которые он совершил, пока взрослые спали. Среди них — книги о диснеевских принцессах, плюшевые звери и даже обувь.
Ребенок, как рассказали женщины за кадром (предположительно, клиентка маркетплейса и сотрудница пункта доставки), использовал для заказа телефон одного из родителей.
«Вкус-то есть у мальчика. Бедная мамаша, даже за возврат сейчас удержат 38 тысяч», — говорит одна из участниц видео. Другая называет ситуацию, в которую попали родители несовершеннолетнего покупателя, кошмаром.
Издание Life предполагает, что инцидент произошел в Дагестане. Имя ребенка и его родителей остались неизвестны.