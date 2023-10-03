Победители Канн, новый фильм Сокурова и классика Годара: фестиваль «Каро.Арт» представил программу

Кинофестиваль «Каро.Арт» поделился с «Афишей Daily» программой этого года. В 2023-м фест расширяет географию и после Москвы (где он пройдет с 10 по 15 октября) переместится в Петербург, Краснодар и Новосибирск (даты проведения в этих городах — 14–22 октября).
В программу вошли авторские зарубежные и российские фильмы самых разных направлений — от классики до эксперимента, от мировых премьер, до эталонов жанра. Несколько режиссеров лично представят свои работы — Александр Сокуров, Николай Комягин, Юрий Муравицкий, Владимир Мартынов, Теодор Курентзис, Александр Петров и другие.
В столице также пройдет презентация видеоработ Shortparis и встреча с фронтменом группы Николаем Комягиным. В Петербурге к Комягину присоединится дирижер Теодор Курентзис для обсуждения венгерской драмы 1994 года «Сатанинское танго».
В рамках программы «Каннские премьеры» можно будет посмотреть нашумевшие премьеры смотра — лауреата «Золотой пальмовой ветви» «Анатомию падения» Жюстин Трие, хоррор из Конго «Омен» Балоджи и два корейских фильма: «В паутине» Кима Чжи-уна и «Следующая жертва» Чон Джу-ри.
В программу «Новое кино Италии» вошли работы трех режиссеров молодого итальянского кино — Аличе Рорвахер, Пьетро Марчелло и Микеланджело Фраммартино. Им компанию составит новая картина американца Абеля Феррара, уже долгое время проживающего в Италии.
Премьеры избранных отечественных фильмов заполнят программу «Остров Русский». Фокус сделан прежде всего на независимых авторах, ставших открытиями в этом сезоне (будь то Илья Поволоцкий или Роман Михайлов), и еще совсем молодых режиссерах (как Прокопий Бурцев и Артур Комиссаров).
В программе «Короткий метр» организаторы собрали короткометражки, взявшие в этом году награды на международных и российских фестивалях. К примеру, ученик Александра Сокурова Андрей Кречетов победил на фестивале в Шанхае, выпускница МШНК грузинка Саломе Кинцурашвили — во французском Анжере, молдаванин Евгений Марьян — в Калининграде на фестивале «Короче», Саша Карелина —в конкурсе Роттердама. Есть в программе и две мировые премьеры — новые работы кинокритика Дениса Виленкина и Артура Григорьева.
В разделе «Классика» организаторы вспоминают фильмы Робера Брессона и Витторио де Сики, Вима Вендерса, Марко Феррери и Жан-Люка Годара. Особое событие смотра — показы 7-часового «Сатанинского танго» Белы Тарра.
В программу «Эксперимент» вошли картины кинообъединения «ЛУЧ», которое образовалось этой весной в петербургском Доме Радио, а также документалка о молодых экспериментаторах в искусстве «В поисках гармонии» Сергея Уварова. Будет и один «фильм без программы» — «Семья» Дона Палатхары.
«В основной программе фестиваля мы будем пытаться понять „Как нам жить теперь?“. В частности, поговорим с редкими мыслителями нашего времени — директором Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Елизаветой Лихачевой, музыкантом Владимиром Мартыновым и театральным режиссером Юрием Муравицким. Наше „отечественное“ настоящее обсудим с создателями нового русского кино», — отметила куратор «Каро.Арт» Наталья Гаврук-Гаврилина.