Победители Канн, новый фильм Сокурова и классика Годара: фестиваль «Каро.Арт» представил программу

В программе «Короткий метр» организаторы собрали короткометражки, взявшие в этом году награды на международных и российских фестивалях. К примеру, ученик Александра Сокурова Андрей Кречетов победил на фестивале в Шанхае, выпускница МШНК грузинка Саломе Кинцурашвили — во французском Анжере, молдаванин Евгений Марьян — в Калининграде на фестивале «Короче», Саша Карелина —в конкурсе Роттердама. Есть в программе и две мировые премьеры — новые работы кинокритика Дениса Виленкина и Артура Григорьева.