Граймс подала в суд на Илона Маска. Ранее она жаловалась, что бизнесмен не дает ей видеться с детьми

Канадская певица Граймс подала в суд Калифорнии на своего бывшего возлюбленного Илона Маска. Она попросила об «установлении родительских отношений», сообщил Page Six со ссылкой на судебные протоколы.
Граймс, вероятно, рассчитывает получить право опеки над своими детьми — их у нее и Маска, по данным СМИ, трое. Намерена ли певица добиваться выплат алиментов, неизвестно.
Ранее в соцсетях Граймс жаловалась, что Маск не позволяет ей видеться с детьми, которых он теперь воспитывает вместе с новой подругой — канадским венчурным инвестором Шивон Зилис.
Несколько дней спустя певица рассказала, что ей удалось поговорить с Зилис и наладить взаимоотношения. «Мы очень уважаем друг друга и рады стать друзьями, дети которых растут вместе», — подчеркнула Граймс.
Зилис также отметила, что «все завершилось лучшим образом». Маск же никак не прокомментировал конфликт с Граймс. Также он пока не высказался о ее судебном иске.
Илон Маск является отцом 11 детей. С 2018 по 2021 год он находился в отношениях с Граймс. Певица родила ему в мае 2020 года сына по имени Экс Эш Эй-Твелв (X Æ A-12). В декабре 2021 года у Граймс и Маска при помощи суррогатной матери родилась дочь Экза Дарк Сайдерил (Exa Dark Sideræl).
В сентябре 2023 года стало известно, что у Граймс и Маска также родился второй сын Тау Техно Механикус (Tau Techno Mechanicus). В данный момент Маск состоит в отношениях с Шивон Зилис, вместе они воспитывают близнецов, родившихся в ноябре 2021 года.