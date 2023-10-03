Граймс подала в суд на Илона Маска. Ранее она жаловалась, что бизнесмен не дает ей видеться с детьми

Илон Маск является отцом 11 детей. С 2018 по 2021 год он находился в отношениях с Граймс. Певица родила ему в мае 2020 года сына по имени Экс Эш Эй-Твелв (X Æ A-12). В декабре 2021 года у Граймс и Маска при помощи суррогатной матери родилась дочь Экза Дарк Сайдерил (Exa Dark Sideræl).