Кевин Спейси мог сыграть роль в сериале «Конец света»

Режиссер сериала «Конец света» Александр Незлобин рассказал в интервью журналистке Катерине Гордеевой*, что в проекте мог поучаствовать актер Кевин Спейси. Однако от его услуг отказались из‑за сложностей в режиссуре и запрета от «Кинопоиска».
«Это не моя тайна, а тайна „Кинопоиска“, они просили это не комментировать. Но я с ним встречался, можно так сказать. У меня есть видео, где он читает эпиграф к „Концу света“», — объясняет Незлобин.
«Это тот момент, когда ты сильно хочешь взять суперзвезду и когда он читает сценарий шесть минут, ты просто гипнотически смотришь, даже не нужен монтаж», — вспоминает комик.
Участие американского актера создавало сложности в рабочем процессе съемочной группы, добавляет Незлобин.
«Очень сложно было построить комедию на двух языках. Мы не понимали, на каком языке нам работать: актеры говорят на русском, а он говорит на английском. Еще его кто‑то будет дублировать, надо искать [актера для этого], звук был бы другой. Я позвал [другого] англоязычного актера, мы пробовали сделать с ним и с актерами, я дублировал, делал так, что актеры пытались на русском работать», — говорит о трудностях автор «Конца света».
«Драму я бы смог срежессировать, но были вопросы по комедии. Местами рушится комедия, и ты не можешь этого понять на съемочной площадке. Потому что [актеры общаются на разных языках], а ты должен следить за реакциями и ритмом», — заключает Незлобин.
В июле в своем стендапе в Лондоне он рассказывал о знакомстве со Спейси. Тогда комик называл причиной срыва сотрудничества запрет от «Кинопоиска», который хотел продавать сериал на международные площадки.
«Мне говорят: „Мы не можем его взять“. — „Почему? Он идеально подходит на роль злодея!“ — „Мы не можем, мы рассчитываем на международные продажи“. И вот в марте [2023 года] я звоню, спрашиваю, как там международные продажи русского сериала про Сатану из Москвы?» — смеялся Незлобин.
Возможность пообщаться со звездой «Карточного домика» казалась ему невероятной, но все-таки выпала в 2021 году.
«Мне звонят продюсеры, говорят, что в Голливуде очень сильно освободился Кевин Спейси и он прочитал сценарий, готов сняться. Я говорю: „Вы с ума сошли? Его обвиняют в Голливуде…“ — „Саша, Кевин Спейси! У него два заслуженных ‚Оскара‘! Он худрук театра в Лондоне, и он в 4 раза дешевле Нагиева! Ты с ума сошел!“» — пересказал содержание разговора Незлобин.
Хотя комик не сразу в это поверил, продюсерам удалось организовать звонок с актером в зуме. На разговор Спейси пришел подготовленным, даже цитировал Незлобину первую серию «Я не шучу» и документалку «Sasha from Russia», а также интересовался его проектами.
Через какое‑то время американец предложил встретиться лично в Милане, несмотря на пандемию. «Я прихожу в его отель восемьсотзвездочный — сидит Кевин Спейси собственной персоной. У него на столе в лобби-баре лежат четыре книги по теме нашего сериала, в них записки. У нас клеится разговор, он спрашивает по сценарию. <…> И он говорит: „Как насчет почитать сценарий у меня в номере?“» — вспоминал Незлобин.
Зная репутацию Спейси, мысль остаться с актером наедине комика взволновала. «Сердечко забилось, конечно. Я всегда хотел оказаться в Голливуде, но тут могло случиться так, что Голливуд побывает во мне. <…> Я думаю, ну если вдруг начнет приставать, то минуты две я ничего не буду делать просто из уважения», — передавал он.
Однако американец приятно удивил Незлобина и вел себя профессионально. Спейси распечатал копии сценария и был готов прочитать их вместе с режиссером. «Он был настолько готов к роли и задавал настолько глубокие вопросы, они помогли мне дописать сценарий. Даже в туалет ходил по разрешению. <…> Мы три дня гуляли по Милану, смотрели „Тайную вечерю“, я был на седьмом небе от счастья», — рассказал комик.