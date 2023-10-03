Кевин Спейси мог сыграть роль в сериале «Конец света»

«Очень сложно было построить комедию на двух языках. Мы не понимали, на каком языке нам работать: актеры говорят на русском, а он говорит на английском. Еще его кто‑то будет дублировать, надо искать [актера для этого], звук был бы другой. Я позвал [другого] англоязычного актера, мы пробовали сделать с ним и с актерами, я дублировал, делал так, что актеры пытались на русском работать», — говорит о трудностях автор «Конца света».