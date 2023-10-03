Идрис Эльба: «Уже год я лечусь от трудоголизма»

Идрис Эльба рассказал о своей борьбе с трудоголизмом. Актер уже год проходит курс терапии и поделился впечатлениями в подкасте Changes with Annie Macmanus.
«Я лечусь уже около года, это непросто. Дело не в том, что я себе не нравлюсь, просто у меня есть некоторые нездоровые привычки. А я работаю в индустрии, где их только поощряют», — говорит он ведущей.
Эльба назвал себя «абсолютным трудоголиком» и признался, что это не лучшим образом сказывается на его жизни и общем самочувствии. «В жизни нужно искать баланс, нельзя ударяться в крайности», — считает он.
«Кто‑то будет разочарован, узнав, что не увидит родных целые полгода, а я лишь бросаюсь в это с головой, получаю огромные деньги и при этом бросаю семью, хотя собирался ее строить. Поэтому мне пора перестроиться», — пояснил 51-летний актер.
«Я много думал об этом, и, как ни странно, в основе всего этого лежит наше детство. Хотя мы растем и получаем новый опыт, наш взгляд на вещи зачастую остается детским. И чтобы вытравить это из себя, нужно много времени и сил», — делится открытием Эльба. Чуть ранее в передаче он вспоминал, что в детстве много старался, чтобы впечатлить маму.
Звезда «Лютера» увлечен диджеингом и часто выступает на вечеринках и фестивалях. «То, что помогает мне отдыхать, в конечном счете превращается в работу. В моем доме есть студия, и я просто обожаю проводить в ней время. Открываю ноутбук, думаю, чем заняться, и получается то-то и то-то. И я испытываю от этого восторг и одновременно отдыхаю», — продолжает он.
«Я могу работать над фильмом 10 дней, снимать сцены под водой, вернуться и не покидать студию. От этого я получаю больше наслаждения, чем сидя на диване с семьей — и это же плохо, да? Мне нужно нормализовать покой, мои увлечения не должны превращаться в работу», — объясняет Эльба.
«Это то, что я бы хотел изменить в себе, — научиться иногда брать передышку, спокойно сесть на одном месте и не чувствовать тревогу по этому поводу. В моем детстве этого не было: либо мне было скучно, либо я искал новые занятия, потому что у меня не было братьев или сестер, с которыми я бы играл. Эта тревога перешла в мою взрослую жизнь и принесла мне хорошее вознаграждение, но я боюсь, что теперь и моя жена, и дети тоже стремятся делать миллион вещей в отрыве от нас всех», — заключил актер.