Идрис Эльба: «Уже год я лечусь от трудоголизма»

«Это то, что я бы хотел изменить в себе, — научиться иногда брать передышку, спокойно сесть на одном месте и не чувствовать тревогу по этому поводу. В моем детстве этого не было: либо мне было скучно, либо я искал новые занятия, потому что у меня не было братьев или сестер, с которыми я бы играл. Эта тревога перешла в мою взрослую жизнь и принесла мне хорошее вознаграждение, но я боюсь, что теперь и моя жена, и дети тоже стремятся делать миллион вещей в отрыве от нас всех», — заключил актер.